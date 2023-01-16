أسعار الذهب تستقر قرب ذروة الـ 9 أشهر

استقرت أسعار الذهب بعد صعودها إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من تسعة أشهر (الاثنين 16-1-2023)، إذ أدى ضعف الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1918.66 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار 1929 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل نيسان.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1923.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية رهانا أكثر جاذبية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي يعقده يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط.

والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وعلى صعيد المعادن النفسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 24.37 دولار بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1065.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1767.69 دولار.