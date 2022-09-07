أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1692.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1703.30 دولار.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو حزيران وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر أيلول. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس آذار لكبح التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 17.85 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين واحدا في المئة إلى 844.43 دولار، وهبط البلاديوم واحدا في المئة إلى 1985.25 دولار.