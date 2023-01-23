أسعار الذهب تنخفض وتراجع الدولار يحد من الخسائر

انخفضت أسعار الذهب، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في المستقبل، إلا أن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن الأصفر.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1922.58 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش. وكان الذهب قد قفز إلى أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2022 يوم الجمعة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1924.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 في المئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي جاذبا لحائزي العملات الأخرى.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في (سي.إم.سي ماركتس) “لا يزال الذهب عند مستوى قوي رغم تراجعه عن ذرى الأسبوع الماضي… وقد يكتسب مزيدا من الزخم بانتهاء اجتماعات البنك المركزي المقررة الأسبوع المقبل”.

ويترقب المستثمرون تقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير يوم الخميس وبيانات الإنفاق الشخصي الأمريكية يوم الجمعة قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 23.73 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1731.57دولار.