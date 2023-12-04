أسعار الذهب تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق!

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة اليوم الإثنين، إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 2087.69 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2111.39 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو واحد بالمئة إلى 2107.50 دولار.

وقال تيم وترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “بعد خطابه (باول)، أصبح المتداولون أكثر اقتناعًا بأننا حاليًا عند ذروة أسعار الفائدة الأميركية، وبالتالي فإن المسار التالي من المرجح أن يكون هبوطيًا وليس صعوديًا”.

وقال باول يوم الجمعة، إن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 996.04 دولار.