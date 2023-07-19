أسعار الذهب صعوداً

تحركت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوى في 8 أشهر سجلته في الجلسة السابقة، بعد أن زادت بيانات اقتصادية من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، يقترب من إنهاء عمليات رفع أسعار الفائدة.

وبحسب 106 خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، فإن رفع الفائدة المتوقع يوم 26 تموز إلى نطاق 5.25-5.50 بالمئة قد يكون آخر مرة يرفع فيها المركزي الأميركي الفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.

وأسعار الفائدة الأعلى تعني أن أسعار السندات ستتراجع وستزيد عوائدها مما يجعل مثل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.08 بالمئة إلى 1,976.69 دولار للأونصة، بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش، بضغط من تعافي الدولار عن أدنى مستوى في 15 شهرا.

وهبطت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.04 بالمئة إلى 1,980.75 دولار للأونصة.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 24 مايو عند 1984.19 دولار الثلاثاء ليغلق بارتفاع نسبته نحو 1.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.36 بالمئة إلى 25.343 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 977.59دولار للأونصة.

وخسر البلاديوم 2.5 بالمئة مسجلا 1286.21 دولار للأونصة بعدما ارتفع لأعلى مستوياته منذ 26 تموز عند 1325 دولارا الثلاثاء.