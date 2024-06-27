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أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو حزيران.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولار.

وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن “صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار”.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.

ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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