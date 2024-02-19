أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع الاثنين مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير\شباط. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.

وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب أمس الأحد 18\2\2024، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.