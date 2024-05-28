أسعار الذهب مستقرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2351.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2352.30 دولار.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات اقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.81 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 992.50 دولار.