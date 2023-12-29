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أسعار الذهب نحو تسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام!

منذ 18 دقيقة
الذهب

الذهب

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تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. وارتفع 14 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولار للأوقية، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

    المصدر :
  • رويترز

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