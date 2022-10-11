أسعار الطاقة تُجبر السويد على إلغاء بطولة عالمية

اتخذت السويد قرارًا بإلغاء مسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج “فريستايل”، والتي كان من المقرر أن تقام في مدينة فالون السويدية.

وجاء ذلك وفقًا لما أعلنه ممثل جمعية التزلج السويدية “ستيفان كارلسون”.

وقال كارلسون إن القرار مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم والوضع السياسي الحالي في العالم.

كما أوضح أنّ “الوضع المتوتر بشأن ما يحدث، أجبر الشركات على إعادة النظر في اتجاه الاستثمارات، وبالتالي أثّر الأمر على سير المنافسة والمسابقة”.

وكان من المقرر أن تقام مسابقة Big air ضمن بطولة العالم للتزلج على الثلج “فريستايل” في السويد في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر، علما أن هناك مراحل أخرى لهذا الموسم من المفترض أن تقام في الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا.