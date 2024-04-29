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أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تقفز لأعلى مستوى

منذ 12 دقيقة
علم أميركا

علم أميركا

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قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي نحو خمسة بالمئة إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعا الاثنين مع بدء عقود يونيو\حزيران الأعلى سعرا.

وفي أول أيام أقرب شهر استحقاق لها، صعدت العقود الآجلة للغاز تسليم يونيو حزيران في بورصة نيويورك 9.2 سنت، أو 4.8 بالمئة، عن إغلاق عقد يونيو حزيران يوم الجمعة إلى 2.015 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أدى ذلك إلى ارتفاع العقد بنحو 25 بالمئة عن مستوى إغلاق عقد مايو\أيار عندما كان لا يزال أقرب شهر استحقاق يوم الجمعة، مما وضعه أيضا على المسار الصحيح لتحقيق أعلى إغلاق له منذ السادس من فبراير\شباط.

وستكون هذه أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية للعقد منذ يناير\كانون الثاني 2022 عندما سجل قفزة قياسية بلغت 46.5 بالمئة في الوقت الذي تحول فيه أقرب شهر استحقاق من فبراير\شباط إلى مارس\آذار.

وفي سوق المعاملات الفورية جرى تداول أسعار الكهرباء والغاز في ولايات عديدة، ومنها تكساس وكاليفورنيا وأريزونا، تحت الصفر عدة مرات هذا الربيع بسبب انخفاض الطلب وإمدادات الطاقة المتجددة الوفيرة وصيانة خطوط الأنابيب التي أدت إلى احتجاز الغاز في تكساس.

    المصدر :
  • رويترز

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