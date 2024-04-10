أسعار المستهلكين ترتفع بوتيرة أكبر من التوقعات في أمريكا خلال مارس

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في شهر مارس/ آذار وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقي بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار بعد الارتفاع بنفس القدر في الشهر السابق له.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5 بالمئة في مارس آذار بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في فبراير شباط.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران 2022.