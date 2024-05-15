أسعار المستهلكين في أمريكا ترتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال أبريل

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل نيسان في إشارة إلى استئناف التضخم لمسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد بنحو 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادته 0.4 بالمئة في مارس آذار وفبراير شباط.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل نيسان 3.4 بالمئة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل نيسان 0.4 بالمئة على أساس شهري وبنحو 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتسارع معدل التضخم في الربع الأول وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي.

وتباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي مبعث ارتياح بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل نيسان.