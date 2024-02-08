أسعار المستهلكين في الصين تنخفض 0.8% خلال يناير

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير\كانون الثاني مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8 بالمئة في يناير\كانون الثاني على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3 بالمئة في ديسمبر\كانون الأول.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1 بالمئة في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5 بالمئة على أساس سنوي وزيادة 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير\كانون الثاني بعد هبوط 2.7 بالمئة في الشهر السابق، مقارنة مع توقعات بانخفاض 2.6 بالمئة في استطلاع رويترز.

ونما الاقتصاد 5.2 بالمئة في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو خمسة في المئة إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.