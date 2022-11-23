أسعار المستهلكين في روسيا تواصل الارتفاع

أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الحكومية‭‭ ‬‬الروسية (روستات)، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في البلاد واصلت الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والنقل الجوي.

وقالت الهيئة إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع 0.11 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 0.06 بالمئة في الأسبوع السابق.

ومنذ بداية العام، قفزت الأسعار 10.86 بالمئة مقابل 7.51 بالمئة لنفس الفترة قبل عام.

وعزز البنك المركزي الروسي الشهر الماضي التوقعات بأنه سينهي دورة خفض أسعار الفائدة، عندما أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة. ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير في اجتماعه لنهاية العام المقرر في ديسمبر كانون الأول.

ويهدف البنك للوصول بمعدلات التضخم إلى أربعة في المئة بحلول عام 2024، ويتوقع تراجعها لما يتراوح بين خمسة وسبعة في المئة العام المقبل.