أسعار النفط تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين متتاليتين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، وذلك في أعقاب إبداء مسؤولة أمريكية كبيرة تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0927 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 89.20 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.82 دولار للبرميل.

وبرنت مرتفع 2.2 منذ بداية الأسبوع، في حين تقدم غرب تكساس الوسيط 0.8 بالمئة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز أمس الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يخضع لتعديل بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل “الفارقة” التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له خلال ما يقرب من عامين.

ورجحت أن يكون النمو الاقتصادي الأمريكي أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية التي جاءت أضعف من المتوقع

أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول. وقبل تصريحات يلين، تأثرت أسعار النفط بتسارع التضخم، إذ دفع ذلك المستثمرين لاستبعاد تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قبل سبتمبر أيلول.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 3.7 بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الأخير من 2023.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل “نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1.6 بالمئة… والذي جاء دون التوقعات، قد يعد أيضا تطورا موضع ترحيب يؤكد فاعلية التشديد النقدي في الآونة الأخيرة، غير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو الذي حرك المعنويات”.

من ناحية أخرى، تلقت الأسعار دعما في وقت مبكر من الجلسة في ظل المخاوف حيال الإمدادات مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

فقد كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة وستشن هجوما شاملا، بالرغم من تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة.