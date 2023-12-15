أسعار النفط تتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة 15\12\2023 وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 71.68 دولار.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس 14\12\2023 بعد إشارات المركزي الأمريكي. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.