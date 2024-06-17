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أسعار النفط تتراجع بسبب ضعف طلب المستهلكين في أميركا

منذ 3 ساعات
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين بعد أن أظهر مسح الجمعة ضعف الطلب لدى المستهلكين الأمريكيين فيما ينتظر المتعاملون نشر بيانات اقتصادية رئيسية من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 82.47 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.29 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين يوم الجمعة بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو\حزيران إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

لكن الخامين القياسيين ربحا الأسبوع الماضي نحو أربعة بالمئة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل نيسان وذلك بفعل دلائل على زيادة الطلب على الوقود.

وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن البيانات الاقتصادية من الصين اليوم الاثنين ستحدد المسار الذي تسلكه أسواق السلع الأولية هذا الأسبوع.

وسيعطي استهلاك المصافي من الخام في الصين مؤشرا للطلب على النفط في حين ستعطي مبيعات التجزئة والاستثمار التجاري والإنتاج الصناعي وأرقام أسعار المساكن صورة أوضح للنشاط الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وأظهرت بيانات المنتجين والمستهلكين الأسبوع الماضي أن معركة الصين مع الانكماش لا تزال مستمرة.

والأسواق مغلقة في سنغافورة، مركز تداول النفط الرئيسي، وفي دول أخرى بالمنطقة بسبب عطلة عامة اليوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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