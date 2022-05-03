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أسعار النفط تتراجع بسبب ضغوط صينية وأوروبية

3 - مايو - 2022
ترقب في أسواق النفط لنتائج اجتماع "أوبك بلس"

ترقب في أسواق النفط

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أغلقت أسعار النفط تعاملات الثلاثاء، على تراجع حاد لترفع خسائرها، فيما يترقب المستثمرون بالسوق نتائج الاجتماع المقرر لـ أوبك+.

وهبطت أسعار النفط أكثر من 2% إذ غطت مخاوف الطلب الناتجة عن إغلاقات في الصين لاحتواء كوفيد-19 على احتمال حظر أوروبي على الخام الروسي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.61 دولار، أو 2.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 2.76 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 102.41 دولار للبرميل.

وقال جاري كانينجام مدير التداولات في تراديشن انريجي “توجد بواعث قلق حقيقية بشأن هل الطلب الصيني، الذي هو عامل ضخم في الطلب العالمي، سيبقى قويا في 2022.”

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب، إن تحركات الأسعار من المرجح أن تبقى متقلبة بينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاقات في الصين مقابل عقوبات نفطية يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا وقبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء.

وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا، فحوصا جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.

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