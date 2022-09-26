أسعار النفط تتراجع بضغط من قوة الدولار

هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في تسعة أشهر في تعاملات متقلبة، الاثنين، بضغط من قوة الدولار ومع ترقب الأسواق لتفاصيل عقوبات جديدة على روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية نوفمبر تشرين الثاني 1.09 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 85.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1558 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 84.51 دولار، وهو الأدنى منذ 14 يناير كانون الثاني.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 90 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.21 دولار في أقل مستوى منذ السادس من يناير كانون الثاني.

وارتفعت عقود الخامين في وقت سابق من الجلسة بعد أن تراجعت بنحو خمسة في المئة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين. وعادة ما يؤدي الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار.

كما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إلحاق ضرر بسوق النفط، إذ من المقرر أن يبدأ سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في ديسمبر كانون الأول إضافة إلى خطة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لأسعار الخام الروسي مما قد يؤدي لشح الإمدادات.

كما أثارت زيادة بنوك مركزية في دول عديدة مستهلكة للنفط أسعار الفائدة مخاوف متعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي قد يقلص الطلب على النفط.

ويتحول التركيز الآن صوب القرارات التي سيتخذها تحالف أوبك+ في اجتماع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بعد أن اتفق في الاجتماع السابق على خفض الإنتاج بكمية قليلة.

لكن أوبك+ تنتج بالفعل أقل من المستهدف بكثير بما يعني أن أي خفض إضافي لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات.