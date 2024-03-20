أسعار النفط تتراجع بعد قرار المركزي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة

شهدت أسعار النفط تراجعا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة واستمرار التأثيرات الناجمة عن مخاوف الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 1.43 دولار أو 1.64 بالمئة إلى 85.95 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان، والتي ينقضي أجلها عند تسوية اليوم الأربعاء، 1.79 دولار أو 2.14 بالمئة إلى 81.68 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 1.46 دولار إلى 81.27 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول عند التسوية، إذ بلغ خام برنت 87.38 دولار للبرميل، فيما وصل خام غرب تكساس إلى 83.47 دولار للبرميل.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50 بالمئة.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع مع استمرار الزيادة في نشاط شركات التكرير، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت أيضا، كما زادت معدلات تشغيل المصافي.

وقفزت أسعار النفط في الآونة الأخيرة مع تقييم المتعاملين لتأثير هجمات أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.