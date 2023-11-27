الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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أسعار النفط تتراجع مع ترقّب اجتماع أوبك+

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين ونزل خام برنت صوب 80 دولارًا للبرميل، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع، للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 80.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 75.18 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن السعودية وروسيا قد تمددان خفض الإمدادات حتى 2024، فيما قد تناقش أوبك+ خطط تطبيق المزيد من التخفيضات.

وهوت الأسعار في الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي، بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو المجموعة المعروفة باسم اوبك+ اجتماعًا وزاريًا حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين تتحرك المجموعة من أجل التوصل لتوافق، حسبما ذكرت مصادر بالمجموعة لرويترز يوم الجمعة.

وقال محللون في آي.إن.جي إن معنويات السوق لا تزال سلبية في ظل الخلاف داخل أوبك+ حول حصص الإنتاج، على الرغم من توقعات بأن تواصل السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميًا حتى العام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.

واستقرت أسعار النفط أيضًا بعد انحسار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط في أعقاب التوصل لاتفاق هدنة في غزة وتبادل للأسرى.

    المصدر :
  • رويترز

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