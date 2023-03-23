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أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأمريكية

منذ 11 دقيقة
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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تراجعت أسعار النفط، الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 75.89 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 70.06 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس آذار في تسوية أمس الأربعاء.

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات “واضحة” على الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.

وتسببت أزمة البنوك الأمريكية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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