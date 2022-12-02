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أسعار النفط تتراجع مع صعود الدولار

منذ ساعتين
أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة

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تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، بعد أن عوض الدولار بعض خسائره، بينما حد تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينتين صينيتين من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 86.77 دولار للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 81.08 دولار للبرميل.

وصعد الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 16 أسبوعا مقابل سلة عملات رئيسية بعد بيانات كشفت أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد بقوة في أكتوبر\تشرين الأول.

وما زال الخامان بصدد تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متعاقبة من الانخفاضات مع تخفيف مدينتين صينيتين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وأعلنت قوانغتشو وتشونغشينغ الأربعاء تخفيف قيود مكافحة الجائحة.

في الوقت نفسه كشف دبلوماسيون ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت على تطبيق حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء السعر أدنى من مستوى السوق بنسبة خمسة بالمئة.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين أن توافق جميع حكومات الاتحاد الأوروبي كتابة على هذا القرار في موعد أقصاه الجمعة، وحتى الآن لم تؤكد بولندا، التي سعت لخفض الحد الأقصى للسعر قدر المستطاع، أنها ستدعم الاتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

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