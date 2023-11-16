أسعار النفط تتراجع وتُسجّل أدنى مستوى في 4 أشهر

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، عند التسوية نحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، إذ يساور المستثمرون القلق إزاء حجم الطلب العالمي على النفط عقب صدور بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة وآسيا.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.76 دولار أو 4.6 بالمئة إلى 77.42 دولار للبرميل عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.76 دولار أو 4.9 بالمئة إلى 72.90 دولار للبرميل.

وجرى تداول الخامين القياسيين عند أدنى مستوياتهما منذ السابع من يوليو/ تموز حين بلغا 76.60 دولار للبرميل لخام برنت و72.16 دولار للبرميل لغرب تكساس الوسيط.

ويجري تداول العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق للخامين بسعر أقل من الشهور التالية له.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية أيضًا شحًا في المعروض في الربع الرابع، ولكن البيانات الأميركية أظهرت أمس الأربعاء أن المخزونات مرتفعة.

وأحد العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التمهل هو التباطؤ المتوقع في إنتاجية مصافي النفط الصينية. وتراجعت عمليات التشغيل في أكتوبر/ تشرين الأول من مستويات مرتفعة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي وتقلص هوامش التكرير.

كما ارتفع النشاط الاقتصادي الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

ومع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، قال مسؤولون أميركيون أمس الأربعاء إنهم سيفرضون عقوبات تتعلق بقطاع النفط على إيران التي طالما دعمت حماس.