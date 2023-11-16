الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

منذ 49 دقيقة
النفط

النفط

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انخفضت أسعار النفط الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة من آسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا إلى 80.90 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا إلى 76.35 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وفي آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر تشرين الأول من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الشهر السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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