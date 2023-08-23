الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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أسعار النفط تتراجع

منذ 56 دقيقة
النفط

النفط

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تراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء عند التسوية إذ تجاوزت مخاوف الطلب تأثير هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وهبط خام برنت 82 سنتا أو 0.98 بالمئة إلى 83.21 دولار للبرميل عند التسوية، متعافيا من تراجع 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.89 دولار عند التسوية، وانخفض 3.4 بالمئة في أدنى مستوى خلال الجلسة.

وقفزت مخزونات البنزين الأمريكية 1.5 مليون برميل مقارنة بتوقع المحللين هبوطها 888 ألفا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 6.1 مليون برميل إلى 433.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس آب، بمساعدة من قوة نشاط مصافي النفط وارتفاع مستويات التصدير. وكان محللون قد توقعوا هبوطها 2.8 مليون برميل.

وأعلنت اليابان عن تقلص نشاط المصانع للشهر الثالث على التوالي في أغسطس آب. كما انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خاصة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاقتصاد البريطاني في طريقه للانكماش في الربع الحالي وهو معرض لخطر الانزلاق إلى ركود.

وتترقب الأسواق أيضا تلميحات بشأن مسار أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية لعقد اجتماع سنوي غدا الخميس.

ورجح خمسة محللين أن تمدد السعودية خفضا طوعيا بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث إلى أكتوبر تشرين الأول، في ظل حالة من الضبابية بشأن الإمدادات.

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