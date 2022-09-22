أسعار النفط تتعافى إثر رفع الفائدة الأمريكية

تعافت أسعار النفط، الخميس، بعدما تراجعت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 89.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 83.04 دولار.

وهبط الخامان القياسيان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام.

ورغم أن الاحتياطي الاتحادي تبنى نبرة متشددة أمس، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفر بعض الارتياح لأسواق النفط.

وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث أنه يجعل الخام أكثر تكلفة للعديد من المشترين. ولامس مؤشر الدولار أمس أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى.