أسعار النفط ترتفع إثر نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة 8 مارس/آذار 2024، بدعم من نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامنا مع إعطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.45 بالمئة أو 37 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 بالمئة أو 48 سنتا إلى 79.44 دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل. وانخفض كلاهما بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب.

وفي الصين، ارتفعت واردات النفط الخام 5.1 بالمئة في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وزاد استهلاك الوقود في الهند 5.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وتلقت أسعار النفط دعما إضافيا من تصريح رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أمس الخميس بأن البنك “ليس بعيدا” عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع، وذلك تمهيدا للبدء في خفض أسعار الفائدة.