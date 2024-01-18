أسعار النفط ترتفع عند التسوية وسط توقعات بزيادة الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة أوبك في توقع نمو قوي للطلب العالمي على النفط وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.

في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الأميركية عن تراجع أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

ويشعر تجار النفط بالقلق أيضًا إزاء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية تنفيذ هجمات داخل إيران استهدفت مسلحين انفصاليين، بعد يومين من ضربات إيرانية داخل الأراضي الباكستانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، بما يعادل 1.6 بالمئة، مسجلة 79.10 دولار للبرميل عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 74.08 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأيريكية بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير/ كانون الثاني.

وقال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 180 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميًا إلى 106.21 مليون برميل يوميا في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في “وضع مريح ومتوازن” هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.

وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا الأميركية إن نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط ظل متوقفًا بسبب الطقس شديد البرودة وتحديات التشغيل. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الولايات المتحدة أنتجت الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا آخر بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.