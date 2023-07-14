الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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أسعار النفط ترتفع في ظلّ شحّ المعروض

منذ ساعة واحدة
حقل نفط

حقل نفط

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بدعم من شحّ المعروض، وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدًا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينيتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.24 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في يونيو/ حزيران، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو/ حزيران، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعطي كلا المؤشرين للأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أقرب إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية ذات الوتيرة الأسرع منذ الثمانينيات.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: “المعنويات الإيجابية نحو المخاطرة اجتاحت الأسواق، مدفوعة بمزيد من البيانات التي تظهر تباطؤا في ضغوط الأسعار الأمريكية، مما زاد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أمامه مرة واحدة فقط للانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة”.

ويوم الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري فوركادوز بسبب تسرب محتمل في محطة.

    المصدر :
  • رويترز

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