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أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأمريكية

منذ ساعة واحدة
أسعار النفط

أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين وتقديرات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات للبرميل إلى 84.84 دولار بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 80.89 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار محدودا في ظل مخاوف من أن الزيادات المحتملة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤدي لتباطؤ النمو في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وتلقت الأسعار دعما بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل نيسان.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام فقد تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.02 مليون برميل فيما هبطت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل.

ومن المرتقب صدور تقرير رسمي بالمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام سجل نموا بأعلى من المتوقع عند 4.5 بالمئة في الربع الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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