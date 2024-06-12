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أسعار النفط ترتفع وسط تفاؤل بزيادة الطلب

منذ 5 دقائق
آلات استخراج النفط الخام

آلات استخراج النفط الخام

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024، مدعومة بتوقعات متفائلة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 82.04 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ 78.10 دولار.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 إلى 1.10 مليون برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 900 ألف برميل، في حين أبقت أوبك على توقعاتها لعام 2024 بنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على الخام.

    المصدر :
  • رويترز

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