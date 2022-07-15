الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية

منذ 11 دقيقة
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الخميس إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة، عقود الخامين إلى التراجع أمس الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.

    المصدر :
  • رويترز

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