أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بزيادة الطلب في 2023

ارتفعت أسعار النفط ، الأربعاء، بعد توقعات من أوبك ووكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل وفي ظل توقعات بأن تتراجع معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مع تباطؤ التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أي 0.9 بالمئة، إلى 81.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا إلى 76.19 دولار للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في توقعاتها لعام 2023 إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يوميا مع زيادة محتملة من الصين وهي أكبر مستوردة للنفط في العالم.

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

وجاءت تلك التقديرات على أساس تنبؤ بأن الطلب الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل بعد انكماش بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2022.

كما تلقت السوق دعما هذا الأسبوع من تسرب وتوقف خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، والذي ينقل 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون إن إصلاح الأمر سيستغرق عدة أسابيع على الأقل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر كانون الأول، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي مما أعطى مؤشرات على هبوط محتمل في الأسعار في حين توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا في المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل.

ومن المتوقع صدور البيانات الحكومية المتعلقة بمخزونات الخام الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.