الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
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أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية

منذ 5 دقائق
النفط

النفط

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ارتفعت أسعار النفط‭‭ ‬‬ الخميس بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد هبطت الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.

ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي بعد التسوية أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر أيلول.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0019 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 87.65 دولار.

وارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام. وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا. وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى وافق عليها العديد من منتجي تحالف أوبك+ في أبريل نيسان وتستمر حتى نهاية 2024. وتعتزم الدولتان مراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تقليص الإنتاج أو زيادته.

    المصدر :
  • رويترز

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