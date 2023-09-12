أسعار النفط ترتفع وسط شح الإمدادات وتفاؤل أوبك

قفزت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال متانة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 1.16 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول 1.35 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 88.64 دولار للبرميل.

وتجاوز برنت 90 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم أويل) إنّ ثمة شكوك طفيفة في أن قطاع النفط سيشهد تزايد احتمال تضخم أسعار النفط، مستندا إلى أساسيات العرض والطلب.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء، على توقعاتها المتفائلة حيال نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بواقع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنموه 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم تتغير توقعاتها للعامين عن الشهر الماضي.

كما من المقرر أن تصدر وكالة الطاقة الدولية توقعاتها غدًا الأربعاء.

وفي ليبيا، أدى إعصار هائل إلى أن تغلق الدولة العضو بأوبك أربعة موانئ لتصدير النفط في شرق البلاد يوم السبت.

ومن المتوقع أن توفر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس/ آب في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدًا الأربعاء مؤشرا بشأن المسار الذي ستسلكه أسعار الفائدة الأميركية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه بخصوص السياسة النقدية الأسبوع المقبل، إلا أن الآراء منقسمة حول إذا ما كان سيرفعها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

وتوقعت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين أن النمو في منطقة اليورو في عامي 2023 و2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعًا في السابق.

ويترقب المستثمرون أيضًا بيانات من القطاع بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الإثنين أن من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر/ أيلول.