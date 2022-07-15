أسعار النفط ترتفع 2% تزامنا مع زيارة بايدن للسعودية

تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.5 بالمئة الجمعة الواقع في 15 تموز.

فقد صرّح مسؤول أميركي لرويترز أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تزيد السعودية إنتاج النفط في الحال، وسط تساؤل المستثمرين عن مدى قدرة منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك) على زيادة إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير.

وفي وقت ينخفض فيه فائض الطاقة الإنتاجية لدى الدول الأعضاء بأوبك، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 101.16 دولار للبرميل مسجلة ارتفاعا قدره 2.06 دولار أو 2.1 بالمئة بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 97.59 دولار للبرميل لتربح 1.81 دولار أو 1.9 بالمئة.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 2.06 دولار أو 2.08 بالمئة لتستقر عند 101.16 دولار للبرميل.

وسجل المؤشران أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر. ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف التي سادت في بداية هذا الأسبوع من أن ركودا وشيكا ربما يحد من الطلب.