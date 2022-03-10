أسعار النفط تستأنف ارتفاعها

عاودت أسعار النفط ارتفاعها الكبير، يوم الخميس، بنسبة تجاوزت خمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال، فيما تنذر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ببلوغ الذهب الأسود مستويات قياسية.

في التفاصيل، عند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09 في المئة إلى 116.80 دولارا.

في غضون ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المئة إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.

ويوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض “سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتن” مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ “بتنسيق وثيق” مع الحلفاء.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.