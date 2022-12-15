الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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أسعار النفط تستقر بدعم من آمال تعافي الطلب ورفع الفائدة

منذ 48 دقيقة
تقلبات في أسعار النفط

تقلبات في أسعار النفط

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استقرت أسعار النفط إلى حد كبير في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.

وتلقت السوق دعما من توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين في العام المقبل بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميا في 2022. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا إلى 101.6 مليون برميل يوميا.

وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس الأربعاء في انخفاض طفيف عن رفع بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة. ولوح البنك المركزي بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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