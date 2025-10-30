أسعار النفط تستقر بعد خفض ترامب الرسوم الجمركية على الصين

استقرت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على الصين من 57% إلى 47%، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، في خطوة خففت من حدة التوترات التجارية وأثرت إيجاباً على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 40 سنتاً أو 0.46% إلى 64.62 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً أو 0.51% إلى 60.17 دولار للبرميل، بعد ارتفاعهما يوم الأربعاء.

وجاءت تخفيضات الرسوم في إطار اتفاق يمتد عاماً يشمل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة، واستمرار صادرات المعادن النادرة، وفرض قيود على تجارة مادة الفنتانيل. وأكدت سوجاندا ساشديفا من شركة إس.إس ويلث ستريت أن هذه الخطوة قد “تعزز المعنويات في السوق وتدعم الطلب العالمي على الطاقة”.

وأضافت أن خام برنت من المتوقع أن يبقى عند مستويات دعم بين 58 و60 دولاراً للبرميل، مع إمكانية بقاء الأسعار حول 72 دولاراً، ما يشير إلى تحرك محدود على المدى القريب.

كما ساهم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في دعم التوقعات الاقتصادية، بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين.

ويتجه المستثمرون نحو اجتماع أوبك+ المقرر في 2 نوفمبر، والذي من المرجح أن يشهد زيادة إنتاجية قدرها 137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر، ضمن سلسلة زيادات شهرية منذ أبريل لتعويض جزء من التخفيضات السابقة في المعروض العالمي.