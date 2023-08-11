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أسعار النفط تستقر وسط عوامل متباينة

منذ 3 دقائق
النفط

النفط

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لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر في التعاملات الآسيوية صباح اليوم الجمعة، في وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي الوقت نفسه البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين.

وهبط خام برنت أربعة سنتات إلى 86.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين اثنين إلى 82.80 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو/ حزيران.

وقالت تينا تينج، محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس: “ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج أوبك+ وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية”.

وقالت أوبك أمس الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 مقارنة بزيادة 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. ولم يتغير كلا التوقعين عن الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أنه من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي “القوي” والتحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط في 2024.

وأظهرت بيانات تراجع واردات الصين من النفط الخام في يوليو/ تموز إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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