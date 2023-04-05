أسعار النفط تستقر وسط مخاوف اقتصادية رغم قرار أوبك+ الأخير

أنهى النفط تعاملات (الأربعاء 5-4-2023) دون تغير يذكر رغم انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأمريكية إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 84.99 دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 80.61 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام تراجعت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من الانخفاض المتوقع بحوالي 1.5 مليون برميل. وهبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.1 مليون برميل و3.6 مليون برميل على التوالي.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس “ربما يتوخى المستثمرون الحذر بعد الصعود القوي للأسعار هذا الأسبوع”.

وقفزت الأسعار أكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومنهم روسيا، خفضا طوعيا للإنتاج.

وقال جوهانس راوبال محلل النفط لدى كبلر “قرار مجموعة أوبك+ خفض إمدادات الخام طواعية كان مفاجأة للكثيرين بالنظر إلى أن سوق الخام العالمية كان من المتوقع بالفعل أن تشهد شحا متزايدا خلال شهور الصيف وهو ما سيدعم الأسعار”.

وتراجعت الوظائف الشاغرة الجديدة في الولايات المتحدة في فبراير شباط لأدنى مستوياتها في نحو عامين وهو ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وقال كريج إرلام كبير محللي الأسواق لدى أواندا إن البيانات “قد تكون أول إشارة على ضعف سوق العمل الأمريكية… بدون ذلك سيواجه (البنك المركزي الأمريكي) صعوبة كبيرة في تبرير وقف دورة التشديد النقدي”.