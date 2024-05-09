أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوع

صعدت أسعار النفط عند التسوية اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن أشارت بيانات من الصين والولايات المتحدة إلى أن الطلب في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم قد يرتفع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 83.88 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 79.26 دولار للبرميل.

وكان ذلك أعلى مستوى يسجله الخامان عند التسوية منذ 30 أبريل نيسان.

وحدت بيانات الطاقة الأمريكية من زيادة الأسعار بعد أن أظهرت أن الطلب على البنزين والديزل تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام عن العام السابق في أبريل نيسان، وعادت الصادرات والواردات إلى النمو الشهر الماضي، ما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب في الداخل والخارج حيث تواجه بكين العديد من التحديات في محاولة لدعم اقتصادها الهش.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، وهو دليل إضافي على تباطؤ سوق العمل.

وفي الشرق الأوسط، قال سكان إن القوات الإسرائيلية حشدت الدبابات وفتحت النار بالقرب من مناطق سكنية في رفح اليوم الخميس بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا اجتاحت قواتها مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع.

وقال زعيم حركة الحوثي في اليمن إن الجماعة المدعومة من إيران، والتي عطلت بالفعل حركة السفن في البحر الأحمر، ستستهدف سفن أي شركة مرتبطة بتوريد أو نقل البضائع إلى إسرائيل أيا كانت وجهتها.