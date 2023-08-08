الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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أسعار النفط تصعد بدعم تخفيضات الإنتاج

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط - تعبيرية

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات تسببت فيها تخفيضات إنتاج من السعودية وروسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 85.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.37 دولار للبرميل، بارتفاع 43 سنتا أو 0.5 بالمئة.

أغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يستعد المستثمرون لضعف في الطلب من أكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس في مذكرة “خفض الإنتاج السعودي والروسي قد يظل باعثا على التفاؤل في أسواق النفط”.

قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر أيلول، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر أيلول.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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