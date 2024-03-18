أسعار النفط تصعد بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، 18آذار/مارس الجاري، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.

وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة “المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا”، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

وأول أمس السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة “صعبا للغاية”.