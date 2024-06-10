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أسعار النفط تصعد بقوة لتحقيق أعلى مستوى لها منذ أسبوع

منذ 6 دقائق
ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

ارتفاع أسعار النفط (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 15:24 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 80.98 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.99 دولار.

ويتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أعلى إغلاق لهما منذ 31 مايو أيار.

ويتوقع محللو غولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، وقالوا في تقرير إن الطلب القوي على وسائل النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى مواجهة عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر مقابل سلة عملات، كما انخفض اليورو انخفاضا حادا بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا.

وسجل النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي يطبقها تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بدءا من أكتوبر تشرين الأول إلى زيادة المعروض العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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