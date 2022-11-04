أسعار النفط تقفز 5% عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة عند التسوية، وسط غموض حول الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الأميركية، وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد.

وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدّت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.99 دولار، إلى 98.57 دولار للبرميل عند التسوية. وسجّل الخام مكاسب أسبوعية بلغت 2.9 بالمئة.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.96 دولار، أي خمسة بالمئة، إلى 92.61 دولار للبرميل، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 4.7 بالمئة.

وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضًا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وقال “تاماس فارجا”، المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس: “التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد”.

وأضاف: “لكنّ المحفّز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفّف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشّكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط”.

ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر كانون الأول.

هذا وتتمسك الصين بسياستها الصارمة حيال مكافحة كوفيد، بعدما ارتفعت الإصابات لأعلى مستوى منذ شهر آب، لكنّ مسؤولًا سابقا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.

وممّا سلط الضوء على مخاوف الطلب، تخفيض السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في كانون الأول، ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

وجاء الخفض متسقًا مع توقعات مصادر في القطاع بناءً على تنبؤات بتراجع في الطلب الصيني على الخام.