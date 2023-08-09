أسعار النفط تلامس ذرى جديدة وسط زيادة الطلب الأمريكي وشح المعروض

لامست أسعار النفط اليوم الأربعاء ذرى جديدة وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ يناير كانون الثاني إذ ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأمريكية وتخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.

وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 87.55 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير كانون الثاني.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 84.40 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بثبات كلا المخزونين على الأغلب.

وساعد تراجع المخزونات في تبديد مخاوف ناجمة عن بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو تموز 18.8 بالمئة عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير كانون الثاني.