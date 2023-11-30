أسعار النفط تنخفض بعد أن جاءت تخفيضات أوبك+ دون التوقعات

انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الخميس، بعد أن اتفق منتجو أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل والتي جاءت دون توقعات السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني 27 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية. تراجع عقد فبراير/ شباط، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق غدًا الجمعة، دولارين أو 2.4 بالمئة إلى 80.86 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.90 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 75.96 دولارًا للبرميل، لتنخفض 6.2 دولار هذا الشهر.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج تقترب من مليوني برميل يوميًا في الربع الأول من 2024.

لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من تلك التخفيضات كانت امتدادًا للقيود الطوعية التي طبقتها السعودية وروسيا بالفعل. وفي وقت سابق، قال المندوبون إن التخفيضات الإضافية الجديدة قيد المناقشة تصل إلى مليوني برميل يوميًا.

وكانت السعودية وروسيا والكويت وكازاخستان والجزائر من بين المنتجين الذين قالوا إنه سيجري إلغاء التخفيضات تدريجيًا بعد الربع الأول إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

وكان من المقرر عقد الاجتماع الأسبوع الماضي، ولكنه تأجل بسبب خلافات على حصص الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

كما دعت أوبك+ البرازيل، وهي من أكبر عشرة منتجين للنفط، لتصبح عضوًا في المجموعة. وقال وزير الطاقة البرازيلي إنه يأمل في الانضمام في يناير/ كانون الثاني.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، واصل النمو، إذ ارتفع 1.7 بالمئة في سبتمبر أيلول إلى مستوى قياسي شهري بلغ 13.24 مليون برميل يوميًا.